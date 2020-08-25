ВАР ошибся в эпизоде с голом Дзюбы «Уралу». РФС признал, что линию надо было провести по стопе, а не по голове

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия РФС судьи Урал Сергей Карасев Алексей Матюнин видеоповторы Футбол

РФС заявил, что арбитры, работавшие на системе ВАР в матче 8-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (1:1), допустили ошибку в эпизоде с забитым голом клуба из Петербурга.

«Первоначальное решение ассистента судьи о фиксации положения «вне игры» было правильным.

ВАР и АВАР неправильно расположили линию офсайда по голове, а не стопе Артема Дзюбы («Зенит»).

При этом «стоп-кадр» без линий, показанный ТВ-вещателем во время трансляции, был неверным в отношении положения игроков, так как момент паса еще не произошел», – сказано в заявлении РФС.

Матч судила бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. На ВАР работал Алексей Матюнин, его ассистентом был Алексей Воронцов.

Гол Дзюбы – вопрос миллиметров. Вы видите тут офсайд или правильную позицию?

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