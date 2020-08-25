Пеп Гвардиола: «Об игроках никто не заботится. Было 2 недели предсезонки, а теперь матчи каждые 3 дня, и так 11 месяцев»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия УЕФА травмы Пеп Гвардиола календарь Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что футболисты сталкиваются с трудностями в связи с интенсивным графиком матчей на фоне пандемии коронавируса.

«Реальность такова, какова она есть. Это касается не только «Манчестер Сити», а всех клубов и стран.

Никто не заботится об игроках. Все – Премьер-лига, УЕФА, Английская футбольная лига – отстаивали свой собственный бизнес, свою позицию.

У футболистов была двухнедельная предсезонка, а теперь нам предстоит играть каждые 3 дня в течение 11 месяцев. Утверждая обратное, мы ничего не изменим.

Я понимаю, сейчас экстраординарная ситуация для всех – для ресторанов, театров, кинозалов, музеев. У всех трудности.

Мы не исключение. Мы должны верить в то, что делаем, стараться и играть в хороший футбол.

У нас трое вернулись травмированными после перерыва на матчи сборных. Это мы контролировать не в состоянии. Им дали сыграть два матча за четыре дня без подготовки. Они не машины», – сказал каталонец.

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