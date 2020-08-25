Гвардиола о составе «Сити»: «У нас 13 игроков. Мы нуждаемся в футболистах из академии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о нехватке футболистов.

«В нынешней ситуации мы нуждаемся в игроках из академии. У нас в составе сейчас 13 футболистов. Учитывая наши проблемы, они останутся с нами, и мы будем их использовать.

Мы поздравляем академию. Я – последний шаг, но до меня есть много людей, которые работают ради этого, и это большой успех для них.

Джейсон Уилкокс – глава академии, благодаря нему у нас есть эти футболисты. Именно поэтому он руководит академией. Когда нам нужны игроки, мы можем их использовать. Это зависит от качества футболиста», – сказал Гвардиола.

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Вчера «горожане» обыграли «Борнмут» (2:1) в матче Кубка английской лиги.