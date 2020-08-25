Айртон сделал дубль в игре с «Тамбовом», забив первые голы за «Спартак» в РПЛ

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Левый защитник «Спартака» Айртон сделал дубль в матче 9-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:0, второй тайм).

Это первые голы 23-летнего бразильца за московский клуб в Премьер-лиге.

Айртон провел 49 игр в чемпионате России. Ранее он забивал за «Спартак» только в Бетсити Кубке России, в матче против «Родины» (5:1) на прошлой неделе.

Теперь у бразильца три гола в трех последних матчах за «Спартак».

Это первый дубль Айртона в карьере. Он забивал два гола за сезон только во втором бразильском дивизионе в 2017 году.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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