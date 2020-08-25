Агент Рассказова: «Спартак» сделал нам предложение, ведем переговоры»

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«Спартак» намерен продлить контракт с защитником Николаем Рассказовым.

По информации «Спорт-Экспресса», клуб уже сделал предложение 22-летнему россиянину и ожидает ответа.

Отмечается, что Рассказов в случае продления контракта будет отправлен либо в аренду, либо в «Спартак-2», так как главный тренер красно-белых Доменико Тедеско не видит его игроком основного состава.

«Мы получили предложение от «Спартака». Ведем переговоры.

Я попросил Шамиля Газизова дать Николаю возможность играть за «Спартак-2», поскольку он основной игрок молодежной сборной, а ей предстоят решающие матчи отбора на Евро», – подтвердил информацию агент защитника Валериюс Мижигурскис.

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