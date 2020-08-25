🎥 Sports.ru ищет внештатного оператора для ютюб-шоу

На Sports.ru открыта вакансия внештатного оператора для ютюб-шоу.

О проекте

Недавно Sports.ru запустил трэвел-шоу про поездки по футбольным уголкам России «Как карта ляжет», которое ведут Артем Нечаев и Федя Маслов.

О задачах

Съемки проходят не в Москве, до точки назначения съемочная команда добирается на машине (в дальнейшем возможны перелеты). В редких случаях съемочный период может растягиваться на 2-3 дня со съемкой двух выпусков по пути.

Желательно, чтобы у вас был опыт съемки футбольного контента, крайне желательна своя техника.

О технике

Топовая камера для видеосъемки (Sony Alpha a7 III, Panasonic GH5 или другой одноклассник)

Накамерный микрофон-пушка

Электронный стабилизатор

Квадрокоптер (обязательно)

Об ожиданиях

Мы ищем оператора, который будет полностью вовлечен в съемку и сможет быстро ориентировался на месте. Пишите на почту video@sports.ru с темой «Оператор для карты». В письме обязательно прикрепите ссылку на портфолио и ваш съемочный сетап.