🎥 Sports.ru ищет внештатного оператора для ютюб-шоу

На Sports.ru открыта вакансия внештатного оператора для ютюб-шоу.
О проекте
Недавно Sports.ru запустил трэвел-шоу про поездки по футбольным уголкам России «Как карта ляжет», которое ведут Артем Нечаев и Федя Маслов.
О задачах
Съемки проходят не в Москве, до точки назначения съемочная команда добирается на машине (в дальнейшем возможны перелеты). В редких случаях съемочный период может растягиваться на 2-3 дня со съемкой двух выпусков по пути.
Желательно, чтобы у вас был опыт съемки футбольного контента, крайне желательна своя техника.
О технике
- Топовая камера для видеосъемки (Sony Alpha a7 III, Panasonic GH5 или другой одноклассник)
- Накамерный микрофон-пушка
- Электронный стабилизатор
- Квадрокоптер (обязательно)
Об ожиданиях
Мы ищем оператора, который будет полностью вовлечен в съемку и сможет быстро ориентировался на месте. Пишите на почту video@sports.ru с темой «Оператор для карты». В письме обязательно прикрепите ссылку на портфолио и ваш съемочный сетап.
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