Валерий Газзаев: «Российский футбол нуждается в реорганизации. РПЛ надо расширить, лимит – отменить»

Депутат Госдумы Валерий Газзаев, бывший тренер ЦСКА и сборной России, высказался о необходимости изменений в российском футболе.

«На протяжении последних шести лет я неоднократно говорил о том, что российский футбол нуждается в масштабной реорганизации, частью которой обязательно должно стать существенное увеличение стоимости телевизионных прав. Однако помимо этого необходимы и другие, не менее важные реформы – неправильно рассматривать рост стоимости телеправ в отрыве от остальных изменений.

На мой взгляд, нужно расширить Премьер-лигу до 18 клубов, объединить управление соревнованиями в Премьер-лиге и первой лиге в рамках единой футбольной структуры, сократить число профессиональных клубов в России вдвое, сделать вторую лигу любительской и полупрофессиональной, разделить ФНЛ на три дивизиона по географическому принципу, чтобы сократить транспортные расходы. А также следует отменить лимит на легионеров, который не приносит реальной пользы.

Если воплотить в жизнь все эти реформы, то наш футбол действительно выйдет на новый уровень. Благодаря проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в России появилась великолепная инфраструктура, которой нет равных в мире. И теперь нужно сделать так, чтобы качество футбола, достижения клубов и организация футбольного бизнеса в нашей стране соответствовали этой инфраструктуре.

Теперь вернемся к теме стоимости телевизионных прав. Давайте для начала сравним, сколько зарабатывают клубы в топ-5 европейских лиг. У Англии речь про два с половиной миллиарда евро в год, у Германии – про полтора миллиарда. У Италии, Франции и Испании около миллиарда. А у нас лишь 23 миллиона евро в год... Очевидно, что когда разница в доходах настолько велика, наши клубы просто не могут составлять реальную конкуренцию на европейской арене. Эту ситуацию надо кардинально менять, увеличив стоимость телевизионных прав во много раз.

Смотрим далее. Какова структура доходов клубов большой пятерки и в России. В Англии доходы от телевизионных прав составляют 47% от общих доходов, выручка от игровых дней — 23%, спонсорство и другие доходы — 30%. В Германии телеправа – 31%, матчдэй – 23% и спонсорство – 46%. В Италии телеправа – 59%, матчдэй – 11%, спонсорство – 30%. В Испании телеправа – 48%, матчдэй – 22%, спонсорство – 30%. Во Франции телеправа – 49%, матчдэй – 11%, спонсорство – 40%.

И теперь сравниваем с Россией. 9% - доходы от телевидения. 3% - доходы в дни матчей. 88% - спонсорство. Конечно, при таком раскладе наши клубы не соответствуют финансовому фэйр-плей в должной мере и испытывают финансовые проблемы», – заявил Газзаев.

РПЛ – лига без целей. Расширение до 18 команд показало, как все криво