Валерий Газзаев: «Кубок УЕФА уже не мотивирует. Если я возглавлю какой-то клуб, то он будет бороться за ЛЧ»

Депутат Госдумы Валерий Газзаев, ранее работавший с ЦСКА и сборной России, высказался о возможном возобновлении тренерской карьеры.

«Везде должна быть мотивация. Выиграть второй раз Кубок УЕФА у меня уже не вызывает мотивации. Ну можно, престижно, но не более.

Если когда-либо я возглавлю какой-то клуб, то он будет бороться за Лигу чемпионов. Не будем загадывать, как жизнь сложится. Никто ведь никогда не думал, что я стану председателем комитета по делам национальностей», – заявил Газзаев.

В ходе тренерской карьеры Газзаев выиграл 12 трофеев, 10 из них – во главе . Он является депутатом Госдумы с 2016 года.