Газзаев о зарплатах в футболе: «У олигархов еще больше. Почему не говорите, что врачи должны получать как олигархи?»

Депутат Госдумы Валерий Газзаев, ранее работавший с ЦСКА и сборной России, высказался о зарплатах футболистов.

«Если во всем мире футболисты получают громадные деньги и большие гонорары, для этого есть какие-то основания. Футболисты тоже приносят пользу стране, выступая на международной арене.

Кроме того, они не самые богатые люди, если уж на то пошло. Наши олигархи получают еще больше футболистов. Почему вы не говорите, чтобы врачи получали как олигархи?

Чтобы поднять зарплату врачам, правительство сейчас делает все возможное», – заявил Газзаев.