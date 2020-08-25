Ди Мария дисквалифицирован на 4 матча за плевок в сторону Альваро Гонсалеса

Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция дисквалификации Анхель Ди Мария Альваро Гонсалес Футбол

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария наказан за неспортивное поведение в матче 3-го тура Лиги 1 против «Марселя» (0:1).

Футболист дисквалифицирован на 4 матча. Во время игры Ди Мария плюнул в сторону защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса.

Конфликт между нападающим «ПСЖ» Неймаром и Гонсалесом рассмотрят 30 сентября. Напомним, бразилец утверждал, что соперник позволил себе расистские высказывания в его адрес.

«ПСЖ» и «Марсель» превратили поле в ринг: 12 желтых, 5 красных и драки. Неймар ударил соперника, который назвал его «черным» 🥊

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