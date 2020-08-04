Рэшфорд о проблемах с детским питанием: «Общался с матерью, у которой три ломтика хлеба на день. С семьей, продавшей все, чтобы прокормить детей»

Форвард подготовил письмо в адрес британского правительства в связи с вопросом обеспечения бесплатной едой нуждающихся детей во время пандемии коронавируса.

«На прошлой неделе мне повезло провести время в компании семей, ощутивших на себе работу схемы с продовольственными ваучерами. Шаги, предпринятые правительством, оказали положительное влияние на миллионы детей в Соединенном Королевстве. Я знаю об этом, поскольку общался с родителями, которые не могли сдержать слез, ощущая облегчение из-за того, что этим летом им не надо было беспокоиться о наполнении детских тарелок.

И все же, поскольку лето и работа системы ваучеров подходят к завершению, а безработица растет, нам нужно разработать устойчивую концепцию защиты детей, которым больше всего угрожает продовольственная проблема. Мне было очевидно, что система ваучеров – это краткосрочная мера, и беседы с родителями лишь укрепили это мнение.

Недавно я общался с матерью, которая вместе с двумя маленькими сыновьями может рассчитывать на три ломтика хлеба в день. Она замачивает куски в кипятке и добавляет сахар в надежде на то, что консистенция, напоминающая кашу, сможет лучше утолить голод ее годовалого ребенка.

Я говорил и с людьми, которые всей семьей спали на одном матрасе на полу – у них не было иного выбора, кроме как продать все ценные вещи ради того, чтобы прокормить детей.

Все это – результат непредвиденных обстоятельств, не подвластных нам: пандемии и сокращения рабочих мест. Такова обстановка в Англии в 2020 году.

За два дня, проведенных с этими семьями, я смог лучше понять, как проблемы с продовольствием способствуют социальному напряжению. Я видел, как маленький мальчик сдерживает слезы тогда, когда его мать рыдает рядом, потому что ощущает, что ему нужно взять ответственность на себя и немного снять с нее этот груз. Ему было 9 лет...

Мне знакомо это чувство. Я помню, как мама засыпала в слезах после четырнадцатичасовой смены без уверенности, что сможет свести концы с концами. Такова была моя жизнь, но, к счастью, я достаточно талантливо пинал мяч, чтобы вытащить нас из этой ситуации. У многих же такой возможности нет, и никто не протягивает им руку помощи.

Многие люди, находящиеся в зоне риска, не могут кричать о помощи, у них нет для этого платформы. Но для тех, кто готов говорить, я хочу предложить такую платформу. А ради тех, кто не готов, я сам продолжу быть голосом, я буду действовать от их имени», – написал Рэшфорд.