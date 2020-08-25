«Спартак» интересуется Хюсаем на случай срыва сделки по Орье (Нобель Арустамян)

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«Спартак» продолжает поиски правого защитника.

По информации комментатора и журналиста Нобеля Арустамяна, московский клуб интересуется не только Сержем Орье из «Тоттенхэма», но и игроком «Наполи» Эльсеидом Хюсаем. Он также отметил, что переход Орье может сорваться по семейным причинам.

«Клуб уже начал предварительные контакты и переговоры. В случае окончательного срыва сделки с Орье, именно Хюсай – кандидат на проблемную позицию красно-белых», – написал Арустамян.

Подробную статистику 26-летнего Хюсая, который этим летом подавал трансферный запрос, можно изучить здесь.

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