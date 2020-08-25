«Спартак» интересуется Хюсаем на случай срыва сделки по Орье (Нобель Арустамян)

продолжает поиски правого защитника.

По информации комментатора и журналиста , московский клуб интересуется не только из , но и игроком . Он также отметил, что переход Орье может сорваться по семейным причинам.

«Клуб уже начал предварительные контакты и переговоры. В случае окончательного срыва сделки с Орье, именно Хюсай – кандидат на проблемную позицию красно-белых», – написал Арустамян.

Подробную статистику 26-летнего Хюсая, который этим летом подавал трансферный запрос, можно изучить здесь.