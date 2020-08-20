«Динамо» попросило РФС проверить судью Лапочкина на полиграфе и оценить 7 эпизодов матча с «Рубином»

«Динамо» выступило с просьбой проверить судью матча 7-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1) Сергея Лапочкина на детекторе лжи.
«Клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку семи спорным, по нашему мнению, решениям главного арбитра матча Сергея Лапочкина, которые повлияли на итоговый результат.
Арбитры, как и все другие участники матча, могут допускать индивидуальные ошибки. Однако, с учетом анализа игры с «Рубином», считаем, что судейская бригада Лапочкина не только приняла ряд спорных решений, но и на протяжении всего матча односторонне трактовала многочисленные эпизоды, включая назначение спорного пенальти и удаление Николая Комличенко.
Ввиду того, что принимавшиеся бригадой арбитров решения имели, на наш взгляд, четко обозначенный системный характер, клуб просит инициировать в отношении Лапочкина проверку на системе «Полиграф» на предмет преднамеренного влияния на результат матча», – говорится в заявлении «Динамо».
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