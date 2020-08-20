Лапочкина не будут проверять на полиграфе, несмотря на просьбу «Динамо»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал просьбу проверить на детекторе лжи арбитра матча с (0:1) .

«Да, мы получили обращение «Динамо», ЭСК будет его рассматривать.

Лапочкин полиграф проходить не будет. Я считаю, что судейство Лапочкина было безошибочным.

Конечно, комиссия вынесет сама свое окончательное решение. Но мне кажется, что у многих специалистов из ЭСК такое же мнение», – сказал Хачатурянц.

«Динамо» попросило РФС проверить судью Лапочкина на полиграфе и оценить 7 эпизодов матча с «Рубином»

Детектор лжи – любимый инструмент нашего футбола, но его можно обмануть