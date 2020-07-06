Мануэл Фернандеш: «Путин ассоциируется со словами «власть», «могущество», с большим авторитетом»

Бывший полузащитник и поделился мнением о России и о президенте страны .

– Вы заметили изменения в России за те шесть лет, что здесь играли?

– Первая вещь, что приходит на ум – курс евро. Когда я подписывал контракт, он был на уровне 45 рублей.

Что еще? Сложно что-то подметить, ведь каждый день я ездил на тренировки или матчи, времени узнать страну лучше было не так много.

– Как иностранец, проживший довольно долго в России, что скажете о Владимире Путине?

– Он у меня ассоциируется со словами «власть» или «могущество» и с большим авторитетом. Сложно что-то еще добавить, так как я пристально не слежу за политикой, – сказал Фернандеш.