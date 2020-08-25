Андрей Аршавин: «Семаку трудно менять Дзюбу. Он это делает и показывает, что тренер пока хозяин в команде»

Бывший полузащитник оценил игру команды и высказался об отношениях и .

– Когда «Зенит» забивает и садится в защиту, он сам себе мешает.

– Не то чтобы мешает. Просто привыкли – в прошлом году это проходило в концовке сезона. Игроки думают: «Почему это не будет проходить сейчас?» Но сейчас не прошло.

– Это клуб, определяющий лицо российского футбола, играющий в Европе. Складывается ощущение, что мы сами упускаем шанс поднимать планку в лиге, если у нас лидер, команда-ориентир, забив гол на 12-й минуте, начинает играть по счету.

– «Зенит» рано получил комфортное преимущество по ходу прошлого чемпионата. Привычка – такая вещь: ты привыкаешь, и уже трудно перестроиться, надо, чтобы кто-то заставил.

Поэтому то, что ЦСКА рядом, «Спартак» рядом по очкам, – это для «Зенита» и хорошо. И нужны один-два человека посерьезнее [в состав].

– Например, на какие позиции?

– В нападение, например. Некем заменить Дзюбу и Азмуна. Десятый номер давным-давно нужен, «Зенит» просто играет без «десятки».

Но нужен креативный футболист. Смотришь по игрокам – наверное, только Малком может дать интересный, неожиданный пас.

– Дзюба был заменен, и это вызвало у него такую реакцию. Семак после матча сказал, что это даже хорошо: если разозлился, прекрасно. Это так?

– Я скажу, что Сергею Богдановичу трудно менять Дзюбу. И то, что он его меняет, в принципе показывает, что пока в команде хозяин тренер, – сказал Аршавин в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

Семак о недовольстве Дзюбы заменой: «Это прекрасно. Как игрок может быть доволен, когда его меняют?»