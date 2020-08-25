Аршавин о том, что Влашич – лучший в РПЛ: «Дзюба обидится, поэтому – нет»

Бывший полузащитник высказался о возможном переходе хавбека ЦСКА Николы Влашича в клуб из Петербурга.

– Это финт, трюк Влашича [в игре с «Уфой»] – не знаю, как это назвать, – сказал .

– Это на фарте, конечно. Это просто еще раз говорит о том, что сейчас есть кураж, все получается, даже то, что не задумываешь.

– Влашич сейчас самый сильный игрок нашего чемпионата?

– Артем обидится, поэтому – нет.

– Артем какой?

– У нас есть другой Артем (смеется)?

– Было много разговоров о переходе Влашича в тот же «Зенит». Насколько этому можно верить?

– Я изнутри ничего не знаю, а так было бы неплохо.

– ЦСКА никогда не усиливал конкурентов. Что Влашич приобретает с переходом в «Зенит», кроме денег? Я пока не вижу в карьере Влашича желания променять футбол на деньги, – заявил .

– А почему... «Зенит» – это и про футбол тоже. Мы в Лиге чемпионов играем каждый год. Что за отношение московских товарищей, я не понимаю.

– В ЦСКА он так же будет бороться за место в Лиге чемпионов, как с «Зенитом», правильно? – реплика Неценко.

– Нет, с «Зенитом» он будет в Лиге чемпионов, а с ЦСКА только борется, – парировал Аршавин в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

Магия Влашича дождливым уфимским вечером: попал в кольцо из троих на линии и выбрался на дриблинге