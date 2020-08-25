Аршавин о том, что Влашич – лучший в РПЛ: «Дзюба обидится, поэтому – нет»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном переходе хавбека ЦСКА Николы Влашича в клуб из Петербурга.
– Это финт, трюк Влашича [в игре с «Уфой»] – не знаю, как это назвать, – сказал Михаил Поленов.
– Это на фарте, конечно. Это просто еще раз говорит о том, что сейчас есть кураж, все получается, даже то, что не задумываешь.
– Влашич сейчас самый сильный игрок нашего чемпионата?
– Артем обидится, поэтому – нет.
– Артем какой?
– У нас есть другой Артем (смеется)?
– Было много разговоров о переходе Влашича в тот же «Зенит». Насколько этому можно верить?
– Я изнутри ничего не знаю, а так было бы неплохо.
– ЦСКА никогда не усиливал конкурентов. Что Влашич приобретает с переходом в «Зенит», кроме денег? Я пока не вижу в карьере Влашича желания променять футбол на деньги, – заявил Александр Неценко.
– А почему... «Зенит» – это и про футбол тоже. Мы в Лиге чемпионов играем каждый год. Что за отношение московских товарищей, я не понимаю.
– В ЦСКА он так же будет бороться за место в Лиге чемпионов, как с «Зенитом», правильно? – реплика Неценко.
– Нет, с «Зенитом» он будет в Лиге чемпионов, а с ЦСКА только борется, – парировал Аршавин в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».
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