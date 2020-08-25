«Барселона» договорилась с Суаресом о расторжении контракта (RAC1)

Нападающий Луис Суарес покидает «Барселону».

33-летний форвард договорился с руководством клуба об условиях расторжения контракта.

«Барса» отпустит уругвайца бесплатно, а он, в свою очередь, частично отказался от зарплаты, положенной ему за последний год по контракту.

Ранее сообщалось, что Суарес договорился с .

За «Барсу» форвард выступал с 2014 года. В общей сложности он провел за каталонскую команду 283 матча во всех турнирах и забил 198 мячей.

По четыре раза Суарес выиграл с «Барселоной» чемпионат и , а в 2015 году помог победить в Лиге чемпионов, забив решающий гол в финале.