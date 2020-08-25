Суарес договорился с «Атлетико» о 2-летнем контракте. Клуб должен сначала продать Косту

Форвард «Барселоны» может продолжить карьеру в , сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, уругваец уже договорился с мадридцами о 2-летнем контракте.

«Барса» готова компенсировать игроку потери в зарплате до конца сезона-2020/21, когда истечет срок соглашения нападающего с каталонцами.

При этом отмечается, что для осуществления перехода «Атлетико» должен сначала продать форварда , вследствие чего клубу удастся заработать и разгрузить зарплатную ведомость (испанец зарабатывает около 8 млн евро за сезон – прим. Sports.ru).

Также Суарес хочет, чтобы «Барса» выплатила ему зарплату за оставшийся по контракту год – около 14 млн евро. Каталонский клуб не готов пойти на это на данный момент.

«Барса» предлагает Суаресу 7 млн евро за разрыв контракта, игрок хочет больше