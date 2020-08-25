Суарес договорился с «Атлетико» о 2-летнем контракте. Клуб должен сначала продать Косту

Форвард «Барселоны» Луис Суарес может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, уругваец уже договорился с мадридцами о 2-летнем контракте.
«Барса» готова компенсировать игроку потери в зарплате до конца сезона-2020/21, когда истечет срок соглашения нападающего с каталонцами.
При этом отмечается, что для осуществления перехода «Атлетико» должен сначала продать форварда Диего Косту, вследствие чего клубу удастся заработать и разгрузить зарплатную ведомость (испанец зарабатывает около 8 млн евро за сезон – прим. Sports.ru).
Также Суарес хочет, чтобы «Барса» выплатила ему зарплату за оставшийся по контракту год – около 14 млн евро. Каталонский клуб не готов пойти на это на данный момент.
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