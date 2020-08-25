Клопп осудил аплодисменты на скамейке «Ливерпуля» после красной Кристенсена: «Мы не ведем себя так»

Главный тренер признался, что ему не понравилась реакция одного из сотрудников клуба на удаление в игре с (2:0).

24-летний защитник получил желтую карточку за фол на , однако арбитр Пол Тирни, обратившись к ВАР, поменял решение и показал ему прямую красную.

Сотрудник «Ливерпуля» на скамейке запасных аплодисментами встретил это решение рефери, и Клопп, как сообщается, обратился к нему: «С ума сошел? Мы не ведем себя так, понятно?»

После игры тренер мерсисайдской команды объяснил свою позицию.

«Это был не запасной игрок, а другой сотрудник клуба. Я уже объяснил ему все, и он это принял. Я нормально отношусь к подобному, но тогда мне не хотелось видеть такое.

Тогда мне показалось, что это чистое удаление. Кристенсен руками обхватил Садьо, и тогда я посчитал, что это удаление. Больше я не пересматривал эпизод, и если вам показалось по-другому, я уважаю ваше мнение.

Выиграли бы мы, если бы «Челси» остался в полном составе? Кто знает! Думаю, мы неплохо играли в первом тайме, так что, на мой взгляд, могли бы выиграть, но выиграли бы мы точно? Не знаю», – сказал Клопп.