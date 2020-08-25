Клопп о 2:0 с «Челси»: «Мане был вознагражден за прессинг Кепы. Идеальное начало для Тиаго»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Челси» (2:0) во 2-м туре АПЛ.
Об игре
«На «Стэмфорд Бридж» всегда сложно играть. Мне понравился первый тайм. Обе команды хотели играть, создавать моменты, защищаться, добиваться результата.
Они доминировали, но в последние секунды тайма произошло событие, изменившее игру (удаление Андреаса Кристенсена – Sports.ru), что сыграло в нашу пользу.
Нам нужно было адаптироваться, и мы сделали это. Алиссон заслужил свой матч на ноль».
О Тиаго
«Мы решили выпустить его пораньше, потому что шла игра 11 на 10, и он мог управлять ритмом матча. Идеальное начало для него, парни ему очень помогли.
Мне очень понравилась игра Тиаго. В обороне ему было непросто, но в нападении, с мячом, он проявляет себя, хочет пасовать».
О голах
«Мне понравились оба по разным причинам. Первый – отличная игра головой, но мне понравилось движение Садьо, поэтому он и забил.
Во втором голе Мане был вознагражден за прессинг вратаря. Мне понравилось», – сказал немецкий специалист.
🤦♂️ Кепа опять начудил: подарил мяч Мане прямо в штрафной, хотя мог спокойно отдать партнеру