Клопп о 2:0 с «Челси»: «Мане был вознагражден за прессинг Кепы. Идеальное начало для Тиаго»

Главный тренер прокомментировал победу над (2:0) во 2-м туре .

Об игре

«На всегда сложно играть. Мне понравился первый тайм. Обе команды хотели играть, создавать моменты, защищаться, добиваться результата.

Они доминировали, но в последние секунды тайма произошло событие, изменившее игру (удаление Андреаса Кристенсена – Sports.ru), что сыграло в нашу пользу.

Нам нужно было адаптироваться, и мы сделали это. Алиссон заслужил свой матч на ноль».

О Тиаго

«Мы решили выпустить его пораньше, потому что шла игра 11 на 10, и он мог управлять ритмом матча. Идеальное начало для него, парни ему очень помогли.

Мне очень понравилась игра Тиаго. В обороне ему было непросто, но в нападении, с мячом, он проявляет себя, хочет пасовать».

О голах

«Мне понравились оба по разным причинам. Первый – отличная игра головой, но мне понравилось движение Садьо, поэтому он и забил.

Во втором голе Мане был вознагражден за прессинг вратаря. Мне понравилось», – сказал немецкий специалист.

🤦‍♂️ Кепа опять начудил: подарил мяч Мане прямо в штрафной, хотя мог спокойно отдать партнеру