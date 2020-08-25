«Ливерпуль» победил «Челси» (2:0) благодаря дублю Мане

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Sports.ru Садьо Мане Футбол

В матче 2-го тура нового сезона АПЛ «Ливерпуль», защищающий чемпионский титул, разобрался  с «Челси» (2:0).

Дубль сделал вингер «красных» Садьо Мане. Второй гол он забил, перехватив пас вратаря «синих» Кепы.

Кроме того, Мане заработал удаление для защитника лондонцев Андреаса Кристенсена в конце первого тайма.

Хавбек Тиаго дебютировал за «Ливерпуль», а полузащитник «Челси» Жоржиньо не реализовал пенальти.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Челси – Ливерпуль 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
20 сентября, 18.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 50 Мане, 0:2 – 54 Мане.
ЧелсиАррисабалага, Алонсо, Джеймс, Зума, Кристенсен, Канте, Ковачич (Абрахам, 79), Маунт, Жоржиньо (Баркли, 79), Хавертц (Томори, 46), Вернер.
ЛиверпульАлиссон, ван Дейк, Александер-Арнолд, Робертсон, Фабиньо, Кейта (Милнер, 64), Хендерсон (Тиаго Алькантара, 46), Мане, Вейналдум, Салах, Фирмино (Минамино, 86).
Удаление:
Кристенсен (45).

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