«Ливерпуль» победил «Челси» (2:0) благодаря дублю Мане

В матче 2-го тура нового сезона АПЛ «Ливерпуль», защищающий чемпионский титул, разобрался с «Челси» (2:0).
Дубль сделал вингер «красных» Садьо Мане. Второй гол он забил, перехватив пас вратаря «синих» Кепы.
Кроме того, Мане заработал удаление для защитника лондонцев Андреаса Кристенсена в конце первого тайма.
Хавбек Тиаго дебютировал за «Ливерпуль», а полузащитник «Челси» Жоржиньо не реализовал пенальти.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 20 сентября, 18.30, «Стэмфорд Бридж»
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Челси –
Аррисабалага, Алонсо, Джеймс, Зума, Кристенсен, Канте, Ковачич (Абрахам, 79), Маунт, Жоржиньо (Баркли, 79), Хавертц (Томори, 46), Вернер.
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Ливерпуль –
Алиссон, ван Дейк, Александер-Арнолд, Робертсон, Фабиньо, Кейта (Милнер, 64), Хендерсон (Тиаго Алькантара, 46), Мане, Вейналдум, Салах, Фирмино (Минамино, 86).
- Удаление:
- Кристенсен (45).