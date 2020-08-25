«Ливерпуль» победил «Челси» (2:0) благодаря дублю Мане

В матче 2-го тура нового сезона АПЛ «Ливерпуль», защищающий чемпионский титул, разобрался с «Челси» (2:0).

Дубль сделал вингер «красных» Садьо Мане. Второй гол он забил, перехватив пас вратаря «синих» Кепы.

Кроме того, Мане заработал удаление для защитника лондонцев Андреаса Кристенсена в конце первого тайма.

Хавбек Тиаго дебютировал за «Ливерпуль», а полузащитник «Челси» Жоржиньо не реализовал пенальти.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

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