Кутепов о перчатке «Зениту»: «Спартак» сделает все возможное. Когда прилетит, тогда увидим»

Защитник «Спартака» поделился мыслями о борьбе с «Зенитом» в нынешнем сезоне РПЛ.

– Получается не думать о матче с «Зенитом», который будет через тур, и готовиться именно к следующему матчу с «Тамбовом»?

– Мы всегда идем от игры к игре. Не думаем о том, что будет в конце месяца или через две недели. Каждый соперник важен.

– Готов ли все-таки «Спартак» донести эту перчатку до «Зенита»?

– Честно, я не люблю громкие заявления. Отношусь к этому нейтрально.

«Спартак» всегда бьется за самые высокие места. Перчатка? Посмотрим, сделаем все возможное для этого.

– Генеральный директор «Зенита» сказал, что ее только ткут...

– Ткут? Ничего, когда прилетит, тогда и увидим, – заявил Кутепов.

«Спартак» вышел на 2-е место в РПЛ. Он уступает «Зениту» по разнице голов