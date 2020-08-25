Джикия о 2:0 с «Рубином»: «Макаров сказал, что они поборются с «Зенитом»? На табло пусть посмотрит»

Защитник «Спартака» прокомментировал слова хавбека «Рубина» после матча 8-го тура (2:0).

Макаров заявил, что скорее казанский клуб поборется с «Зенитом» за чемпионство, чем красно-белые.

– Перчатка от «Спартака» в этом сезоне до Питера долетит?

– Мне такие вопросы больше не задавайте. Я смотрю только в таблицу. И все подсчеты будем делать после 30-го тура.

– Но в таблице вы сейчас лидируете вместе с «Зенитом».

– Ну и хорошо. Это же хорошо, нет?

– Макаров сказал, что по сегодняшней игре скорее «Рубин», а не «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство.

– Он так сказал? Что «Рубин» поборется с «Зенитом»?

– Да.

– Ну, на табло пусть посмотрит, – сказал Джикия.

Хавбек «Рубина» Макаров: «Скорее мы можем бороться с «Зенитом», чем «Спартак». Мы их переиграли»