Шамиль Газизов: «Спартак» уважает «Зенит», но должен его обыграть»

Генеральный директор «Спартака» высказался о соперничестве с .

– Вы сказали, что хотите бросить перчатку «Зениту». Речь идет о том, чтобы бросить перчатку «Зениту» и финишировать на втором-третьем месте, попасть на пьедестал и в еврокубки? Или о том, чтобы бросить перчатку «Зениту» и бороться за чемпионство?

– Это интервью было после определенных событий, когда говорили, что будет происходить со «Спартаком», как это все интерпретировалось.

Естественно, я попытался весь этот поток перевести в более нормальное русло, в более рыцарское, более благородное.

Я знаю менеджмент «Зенита», очень хорошо знаю их тренерский штаб, можно сказать – дружен. И я не мог не реагировать на определенные вещи.

И вот была эта фраза. А потом надо действовать. И мы по-потихонечку начали действовать.

Я не знаю, как это воспринимают определенные слои, но я вкладываю в это одно: «Спартак» будет бороться за титул. И для «Спартака» «Зенит» – соперник, которого он уважает, но должен обыграть, – сказал Газизов в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

Шамиль Газизов: «Спартак» будет бороться за титул в этом году, вижу и знаю это»

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