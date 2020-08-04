Гендиректор «Зенита»: «Перчатка Газизова до Петербурга не долетела. Отставание в очко после 6 туров – это не перчатка»

Генеральный директор высказался после матча 6-го тура с (0:0).

«Мы играли с сильными и мотивированными соперниками: «Динамо», «Локомотив». Последние, несмотря на потерю Миранчука, Баринова и Крыховяка, остаются техничной, хорошо организованной командой. Они могли забить, у нас мог отличиться Ригони. Но не смог. Мало ударов по воротам. Надеюсь, что после перерыва команда будет более энергичной.

Замены? Решает главный тренер. Он же ставит задачи игрокам. Считаю, что Круговой неплохо отличился. Большую часть второго тайма «Зенит» доминировал, но остроты не хватило. Нет ударов — нет голов. Вместо ударов — лишние пасы, чтобы вывести партнера на лучшую позицию. Но мне кажется, что иногда лучше ударить, чем пасовать.

Перчатка Газизова до Санкт-Петербурга не долетела. Отставание в одно очко после шести туров — это не перчатка. Еще ее где-то ткут.

Когда есть возможность и европейский рынок в самом начале работы, это плюс. ЦСКА активно работает на рынке, приобрели хороших легионеров. Думаю, будет интересно», — сказал Медведев.

После 6 туров «Зенит» набрал 13 очков, «Спартак» – 14.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней встречи.