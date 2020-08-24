Убыток ЦСКА – 66 млн долларов по итогам 2019 года. Выручка упала почти вдвое (РБК)

По итогам 2019 года ЦСКА показал убыток в размере 66 миллионов долларов, передает РБК.

Операционный убыток составил 25 миллионов долларов, совокупный убыток по итогам года – 45 млн. Чистый убыток составил 66 млн.

Выручка ЦСКА за 2019 год – 56,3 млн, что почти вдвое меньше, чем 100 млн годом ранее. Сокращение поступлений связано, помимо прочего, с тем, что клуб не участвовал в Лиге чемпионов, не досчитавшись из-за этого минимум 25 млн долларов.

Роман Бабаев: «Вклад ВЭБ.РФ в новую стратегию ЦСКА невозможно переоценить»

Сергей Иванов: «ВЭБ ни копейки живых денег ЦСКА не дал и не даст. ВЭБ не для того создан»