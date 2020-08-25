Чемпионат России. «Динамо» против «Ахмата»

8-й тур РПЛ стартовал матчем между и «Химками» (7:2).

В субботу на выезде не смог победить «Урал» (1:1).

В воскресенье «Уфа» проиграла (0:1), в гостях победил «Рубин» (2:0), «Локомотив» дома справился с «Тамбовом» (1:0).

В понедельник тур завершится матчем «Ахмата» и .

Субботний матч между «Ростовом» и «Ротором» отменен из-за коронавируса.

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

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