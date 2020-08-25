Чемпионат России. «Динамо» против «Ахмата»

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8-й тур РПЛ стартовал матчем между «Краснодаром» и «Химками» (7:2). 

В субботу «Зенит» на выезде не смог победить «Урал» (1:1).

В воскресенье «Уфа» проиграла ЦСКА (0:1), «Спартак» в гостях победил «Рубин» (2:0), «Локомотив» дома справился с «Тамбовом» (1:0). 

В понедельник тур завершится матчем «Ахмата» и «Динамо»

Субботний матч между «Ростовом» и «Ротором» отменен из-за коронавируса. 

8-й тур

Динамо – Ахмат
Дата проведения
21 сентября, 19.00, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Краснодар – Химки 7:2 (3:2, 4:0)
Дата проведения
18 сентября, 20.00, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 19 Берг, 2:0 – 23 Классон, 2:1 – 27 Корян, 2:2 – 42, пенальти Корян, 3:2 – 45 Классон, 4:2 – 52 Вильена, 5:2 – 62 Кабелла, 6:2 – 74 Уткин, 7:2 – 89 Сулейманов.
КраснодарСафонов, Петров, Мартынович, Панталеао, Рамирес (Смольников, 69), Вильена (Сперцян, 76), Вандерсон, Кабелла (Уткин, 69), Ольссон, Классон (Сулейманов, 76), Берг (Кутовой, 79).
ХимкиЛантратов, Боженов, Тихий, Данилкин, Идову, Ломовицкий (Гапон, 76), Корян (Воробьев, 85), Трошечкин, Куат (Казанцев, 85), Полярус (Алиев, 58), Дядюн (Сигневич, 46).
Предупреждение:
Тихий (18).

 

Урал – Зенит 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
19 сентября, 16.30, «Екатеринбург-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Дзюба, 1:1 – 69 Панюков.
УралПомазун, Кулаков, Страннберг, Герасимов, Золотов, Йовичич (Емельянов, 80), Мишкич, Подберезкин (Бавин, 85), Бикфалви, Эль-Кабир, Панюков (Караев, 72).
ЗенитКержаков, Караваев, Ловрен, Дуглас Сантос, Круговой (Ригони, 80), Мостовой (Жирков, 65), Оздоев, Барриос, Малком, Азмун (Сутормин, 65), Дзюба (Ерохин, 80).
Предупреждения:
Мишкич (30), Золотов (40), Оздоев (44).

 

Локомотив – Тамбов 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
20 сентября, 19.00, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – Смолов.
ЛокомотивГильерме, Живоглядов, Чорлука, Серкейра, Рыбус, Камано (Жемалетдинов, 64), Магкеев, Крыховяк, Миранчук (Куликов, 90), Эдер (Лисакович, 72), Смолов (Рыбчинский, 90).
ТамбовРыжиков, Рыбин, Ойеволе (Таказов, 43), Грицаенко, Каплиенко, Шляков, Карасев (Костюков, 46), Тетрашвили, Чуперка, Панченко (Карапетян, 75), Обухов.
Предупреждения:
Шляков (41), Крыховяк (47), Эдер (55), Живоглядов (61), Рыжиков (65), Магкеев (67), Жемалетдинов (86).

 

Арсенал Тула – Сочи 3:2 (2:1, 1:1)
Дата проведения
20 сентября, 14.00, «Арсенал»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10, пенальти Нобоа, 1:1 – 20 Ткачев, 2:1 – 45 Кангва, 2:2 – 65 Мевля, 3:2 – 71 Ткачев.
Арсенал ТулаЛевашов, Бурлак, Беляев, Бауэр, Сокол, Ткачев (Мохаммед, 84), Кангва, Костадинов (Горбатенко, 78), Ковалев (Хлусевич, 78), Кангва, Луценко (Громыко, 37).
СочиДжанаев, Терехов, Цаллагов (Заболотный, 75), Мевля, Маргасов (Заика, 46), Набиуллин, Маммана, Бурмистров, Нобоа, Жоаозиньо, Юсупов (Пруцев, 84).
Предупреждения:
Сокол (6), Луценко (8), Кангва (16), Маргасов (29), Заика (54), Цаллагов (69).

 

Уфа – ЦСКА 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
20 сентября, 14.00, «Нефтяник»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 64 Бистрович.
УфаБеленов, Йокич, Сухов (Данченко, 83), Неделчару, Табидзе, Алиев, Карп, Безденежных (Емельянов, 58), Голубев (Гиоргобиани, 70), Жамалетдинов (Сысуев, 83), Бизяк (Тилль, 69).
ЦСКААкинфеев, Щенников, Фернандес, Магнуссон, Карпов, Влашич, Зайнутдинов (Тикнизян, 77), Кучаев (Чалов, 61), Обляков, Эджуке (Сигурдссон, 78), Марадишвили (Бистрович, 61).
Предупреждения:
Марадишвили (16), Безденежных (32), Карп (60), Бистрович (89).

 

Рубин – Спартак 0:2 (0:2, 0:0)
Дата проведения
20 сентября, 16.30, «Ак Барс Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Ларссон, 0:2 – 21, автогол Меркулов.
РубинМедведев, Зуев (Игнатьев, 67), Бегич, Старфельт (Бакаев, 77), Меркулов (Уремович, 53), Шатов, Абильгор, Евтич, Макаров, Деспотович, Кварацхелия.
СпартакМаксименко, Маслов, Кутепов, Джикия, Зобнин, Крал, Умяров (Ещенко, 77), Айртон, Бакаев (Урунов, 76), Ларссон (Гапонов, 62), Понсе (Соболев, 88).
Предупреждения:
Кварацхелия (24), Абильгор (30), Маслов (30), Меркулов (47), Максименко (61), Урунов (81), Макаров (90), Уремович (90), Евтич (90).
Удаление:
Маслов (61).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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