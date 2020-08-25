Чемпионат России. «Динамо» против «Ахмата»

8-й тур РПЛ стартовал матчем между «Краснодаром» и «Химками» (7:2).
В субботу «Зенит» на выезде не смог победить «Урал» (1:1).
В воскресенье «Уфа» проиграла ЦСКА (0:1), «Спартак» в гостях победил «Рубин» (2:0), «Локомотив» дома справился с «Тамбовом» (1:0).
В понедельник тур завершится матчем «Ахмата» и «Динамо».
Субботний матч между «Ростовом» и «Ротором» отменен из-за коронавируса.
8-й тур
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.00, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 18 сентября, 20.00, «стадион Краснодар»
- Голы:
- 1:0 – 19 Берг, 2:0 – 23 Классон, 2:1 – 27 Корян, 2:2 – 42, пенальти Корян, 3:2 – 45 Классон, 4:2 – 52 Вильена, 5:2 – 62 Кабелла, 6:2 – 74 Уткин, 7:2 – 89 Сулейманов.
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Краснодар –
Сафонов, Петров, Мартынович, Панталеао, Рамирес (Смольников, 69), Вильена (Сперцян, 76), Вандерсон, Кабелла (Уткин, 69), Ольссон, Классон (Сулейманов, 76), Берг (Кутовой, 79).
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Химки –
Лантратов, Боженов, Тихий, Данилкин, Идову, Ломовицкий (Гапон, 76), Корян (Воробьев, 85), Трошечкин, Куат (Казанцев, 85), Полярус (Алиев, 58), Дядюн (Сигневич, 46).
- Предупреждение:
- Тихий (18).
- Дата проведения
- 19 сентября, 16.30, «Екатеринбург-Арена»
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Урал –
Помазун, Кулаков, Страннберг, Герасимов, Золотов, Йовичич (Емельянов, 80), Мишкич, Подберезкин (Бавин, 85), Бикфалви, Эль-Кабир, Панюков (Караев, 72).
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Зенит –
Кержаков, Караваев, Ловрен, Дуглас Сантос, Круговой (Ригони, 80), Мостовой (Жирков, 65), Оздоев, Барриос, Малком, Азмун (Сутормин, 65), Дзюба (Ерохин, 80).
- Дата проведения
- 20 сентября, 19.00, «стадион Локомотив»
- Гол:
- 1:0 – 7 Смолов.
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Локомотив –
Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Серкейра, Рыбус, Камано (Жемалетдинов, 64), Магкеев, Крыховяк, Миранчук (Куликов, 90), Эдер (Лисакович, 72), Смолов (Рыбчинский, 90).
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Тамбов –
Рыжиков, Рыбин, Ойеволе (Таказов, 43), Грицаенко, Каплиенко, Шляков, Карасев (Костюков, 46), Тетрашвили, Чуперка, Панченко (Карапетян, 75), Обухов.
- Предупреждения:
- Шляков (41), Крыховяк (47), Эдер (55), Живоглядов (61), Рыжиков (65), Магкеев (67), Жемалетдинов (86).
- Дата проведения
- 20 сентября, 14.00, «Арсенал»
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Арсенал Тула –
Левашов, Бурлак, Беляев, Бауэр, Сокол, Ткачев (Мохаммед, 84), Кангва, Костадинов (Горбатенко, 78), Ковалев (Хлусевич, 78), Кангва, Луценко (Громыко, 37).
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Сочи –
Джанаев, Терехов, Цаллагов (Заболотный, 75), Мевля, Маргасов (Заика, 46), Набиуллин, Маммана, Бурмистров, Нобоа, Жоаозиньо, Юсупов (Пруцев, 84).
- Дата проведения
- 20 сентября, 14.00, «Нефтяник»
- Гол:
- 0:1 – 64 Бистрович.
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Уфа –
Беленов, Йокич, Сухов (Данченко, 83), Неделчару, Табидзе, Алиев, Карп, Безденежных (Емельянов, 58), Голубев (Гиоргобиани, 70), Жамалетдинов (Сысуев, 83), Бизяк (Тилль, 69).
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ЦСКА –
Акинфеев, Щенников, Фернандес, Магнуссон, Карпов, Влашич, Зайнутдинов (Тикнизян, 77), Кучаев (Чалов, 61), Обляков, Эджуке (Сигурдссон, 78), Марадишвили (Бистрович, 61).
- Предупреждения:
- Марадишвили (16), Безденежных (32), Карп (60), Бистрович (89).
- Дата проведения
- 20 сентября, 16.30, «Ак Барс Арена»
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Рубин –
Медведев, Зуев (Игнатьев, 67), Бегич, Старфельт (Бакаев, 77), Меркулов (Уремович, 53), Шатов, Абильгор, Евтич, Макаров, Деспотович, Кварацхелия.
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Спартак –
Максименко, Маслов, Кутепов, Джикия, Зобнин, Крал, Умяров (Ещенко, 77), Айртон, Бакаев (Урунов, 76), Ларссон (Гапонов, 62), Понсе (Соболев, 88).
- Предупреждения:
- Кварацхелия (24), Абильгор (30), Маслов (30), Меркулов (47), Максименко (61), Урунов (81), Макаров (90), Уремович (90), Евтич (90).
- Удаление:
- Маслов (61).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.