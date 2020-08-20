Роман Бабаев: «Вклад ВЭБ.РФ в новую стратегию ЦСКА невозможно переоценить»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о влиянии госкорпорации , владеющей значительной частью акций клуба, на развитие команды.

– Вклад, который ВЭБ.РФ вносит в новую стратегию ЦСКА, невозможно переоценить. Во многом благодаря этому у нас появились новые возможности.

Рады, что такая серьезная корпорация обратила внимание на наш клуб. ВЭБ.РФ оказывает помощь по всем направлениям, привлекает новых инвесторов, спонсоров.

Мы очень благодарны лично Игорю Ивановичу Шувалову, принимающему активное участие в деятельности клуба. Слова не расходятся с делом, вопросы решаются максимально оперативно. Даже в период режима самоизоляции работа не прекращалась, регулярно проходили встречи и консультации.

Большой вклад вносит Максим Станиславович Орешкин, председатель совета директоров ЦСКА. С его стороны мы получаем активную и всестороннюю помощь. Делается все, чтобы клуб становился сильнее, добивался результатов.

– О совете директоров хотелось бы спросить отдельно. Какова роль нового управляющего клубного органа и что обсуждалось на первом заседании, которое прошло по окончании минувшего сезона?

– Заочно уже состоялось много заседаний. Рассматриваются вопросы, предусмотренные уставом ЦСКА. В частности, утверждаются сделки, спонсорские и трансферные контракты. Все это осуществляется с одобрения совета директоров, куда входят очень уважаемые люди.

Несмотря на высокую занятость, они находят время для активного участия в жизни клуба. Можно сказать, что и в этом плане ЦСКА получил серьезное усиление, – сообщил Бабаев.

Роман Бабаев: «ЦСКА среди лидеров в Европе по числу воспитанников в главной команде»