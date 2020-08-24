«Тоттенхэм» купил Регилона у «Реала»

Защитник «Реала» Серхио Регилон стал игроком «Тоттенхэма».
Он подписал контракт до 2025 года.
Лондонцы, как сообщалось, заплатят за трансфер 30 млн евро.
Также писали, что «шпоры» согласились на оба условия, которые запросил «Реал»: в контракте пропишут опцию обратного выкупа за 40-45 млн евро, а у «сливочных» будет право приоритетного выкупа.
Статистику Регилона можно изучить здесь.
✍️ We are delighted to announce the signing of Sergio Reguilón from Real Madrid!#HolaReguilón ⚪️ #COYS pic.twitter.com/XYBxS4w4Sd— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020