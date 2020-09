«Тоттенхэм» купил Регилона у «Реала»

Защитник стал игроком .

Он подписал контракт до 2025 года.

Лондонцы, как сообщалось, заплатят за трансфер 30 млн евро.

Также писали, что «шпоры» согласились на оба условия, которые запросил «Реал»: в контракте пропишут опцию обратного выкупа за 40-45 млн евро, а у «сливочных» будет право приоритетного выкупа.

Статистику Регилона можно изучить здесь.

✍️ We are delighted to announce the signing of Sergio Reguilón from Real Madrid!#HolaReguilón ⚪️ #COYS pic.twitter.com/XYBxS4w4Sd