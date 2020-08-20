Регилон хочет перейти в «МЮ». «Реал» намерен включить опцию обратного выкупа, «Юнайтед» против

может приобрести защитника у .

По информации журналиста Фабрицио Романо, сейчас клубы ведут переговоры, в ходе которых обсуждается, будет ли прописана опция обратного выкупа игрока. «Манчестер Юнайтед» отказывается включать ее в соглашение.

Также сообщается, что Регилон и его агенты настроены позитивно. Футболист хочет присоединиться к «Юнайтед».

Ранее стало известно, что «МЮ» не хочет платить за испанца 30 млн евро. Также сообщалось, что игрок интересен «Тоттенхэму».

Со статистикой футболиста, который провел сезон-2019/20 в «Севилье», можно ознакомиться здесь.