Регилон хочет перейти в «МЮ». «Реал» намерен включить опцию обратного выкупа, «Юнайтед» против

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«Манчестер Юнайтед» может приобрести защитника Серхио Регилона у «Реала».

По информации журналиста Фабрицио Романо, сейчас клубы ведут переговоры, в ходе которых обсуждается, будет ли прописана опция обратного выкупа игрока. «Манчестер Юнайтед» отказывается включать ее в соглашение.

Также сообщается, что Регилон и его агенты настроены позитивно. Футболист хочет присоединиться к «Юнайтед».

Ранее стало известно, что «МЮ» не хочет платить за испанца 30 млн евро. Также сообщалось, что игрок интересен «Тоттенхэму».

Со статистикой футболиста, который провел сезон-2019/20 в «Севилье», можно ознакомиться здесь.

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