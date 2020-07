Дембеле приступил к тренировкам на базе «Барсы». Он не играет с ноября

Вингер «Барселоны» продолжает восстановление после травмы.

23-летний хавбек приступил к тренировкам на поле. Сегодня он занимался на базе сине-гранатовых.

Француз получил повреждение 3 февраля. У него был диагностирован разрыв проксимального сухожилия бицепса правого бедра, потребовалась операция.

В последний раз Дембеле выходил на поле в официальном матче в ноябре прошлого года. В этом сезоне он сыграл всего в пяти матчах , отметившись одним голом.

😃 Happy to see you again, @Dembouz!

📍 Ciutat Esportiva

🔗 https://t.co/agvavI1MFI pic.twitter.com/bEHRqxywF0