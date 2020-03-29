«Барселона» готова отпустить Дембеле за 50-60 млн евро. Им интересуется «Ливерпуль»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле Футбол

Крайний нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может оказаться в «Ливерпуле».

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб, учитывая все обстоятельства (два года до истечения контракта, неубедительная игра), готов рассмотреть вариант с продажей француза за 50-60 миллионов евро. Кроме того, «Барселона» даже готова пойти на аренду с опцией выкупа.

Отмечается, что это знак для потенциальных клубов-покупателей, в частности, «Ливерпуля», который следит за ситуацией с Дембеле.

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