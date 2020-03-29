«Барселона» готова отпустить Дембеле за 50-60 млн евро. Им интересуется «Ливерпуль»

Крайний нападающий «Барселоны» может оказаться в .

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб, учитывая все обстоятельства (два года до истечения контракта, неубедительная игра), готов рассмотреть вариант с продажей француза за 50-60 миллионов евро. Кроме того, даже готова пойти на аренду с опцией выкупа.

Отмечается, что это знак для потенциальных клубов-покупателей, в частности, «Ливерпуля», который следит за ситуацией с Дембеле.

Типология самых провальных переходов десятилетия. За Дринкуотера заплатили больше, чем за Канте, но трансфер Коутиньо еще хуже