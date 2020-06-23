Дембеле не хочет переходить в «МЮ». Он считает, что добьется успеха в «Барсе»

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Полузащитник Усман Дембеле не хочет уходить из «Барселоны».

По информации журналиста ESPN Стива Никола, переход Дембеле в «Манчестер Юнайтед» невозможен.

23-летний француз уверен, что сумеет добиться успеха в «Барселоне», и предложение «МЮ» его не интересует.

Также отмечается, что Дембеле не вписывается в трансферную политику «красных». «МЮ» интересны игроки, которые правильно относятся к делу и соблюдают режим.

Как сообщалось ранее, в «МЮ» считают, что Дембеле может стать более дешевой альтернативой хавбеку дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо.

Также стало известно, что «Барселона» должна будет выплатить немецкому клубу 20 млн евро, если продаст Дембеле.

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