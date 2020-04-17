Дембеле не сдавал тест на коронавирус вместе с игроками «Барсы». Он не сыграет в этом сезоне

Игроки «Барселоны» сдали тесты на коронавирус перед возобновлением тренировок.

Как сообщает Marca, сегодня утром футболисты собрались в тренировочном центре «Барселоны» и сдали тесты на коронавирус. После того, как будут получены результаты анализов, игрокам с негативными тестами разрешат возобновить тренировки.

Одними из первых на базу прибыли полузащитники , , Френки де Йонг, а также защитники Клеман Лангле и . Затем приехали все остальные игроки «Барселоны».

Отсутствовал только полузащитник , который продолжает восстанавливаться от травмы. По информации журналиста Cadena SER Адриа Альбетса, игрок не сдавал тест на коронавирус, и в этом сезоне он больше не сыграет.

Зимой Дембеле получил серьезную травму, вследствие чего выбыл на несколько месяцев.