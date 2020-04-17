Дембеле не сдавал тест на коронавирус вместе с игроками «Барсы». Он не сыграет в этом сезоне

Игроки «Барселоны» сдали тесты на коронавирус перед возобновлением тренировок.
Как сообщает Marca, сегодня утром футболисты собрались в тренировочном центре «Барселоны» и сдали тесты на коронавирус. После того, как будут получены результаты анализов, игрокам с негативными тестами разрешат возобновить тренировки.
Одними из первых на базу прибыли полузащитники Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Френки де Йонг, а также защитники Клеман Лангле и Серджи Роберто. Затем приехали все остальные игроки «Барселоны».
Отсутствовал только полузащитник Усман Дембеле, который продолжает восстанавливаться от травмы. По информации журналиста Cadena SER Адриа Альбетса, игрок не сдавал тест на коронавирус, и в этом сезоне Ла Лиги он больше не сыграет.
Зимой Дембеле получил серьезную травму, вследствие чего выбыл на несколько месяцев.