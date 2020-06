Игроки «Арсенала» и Артета встали на одно колено в футболках с антирасистскими слоганами

Футболисты и тренеры провели акцию в поддержу борьбы с расизмом.

Игроки и главный тренер лондонцев встали на одно колено на пустом стадионе .

Футболисты и Артета надели черные футболки с различными слоганами, в том числе ставшими популярными после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицией в США.

На футболках были такие надписи: «Жизни чернокожих имеют значение», «Мы за солидарность», «Я не могу дышать», «Молчание – это жестокость», «Моя кожа – это не преступление», «Я не черный, но я с вами», «Мы за перемены», «Я с вами», «Цвет – это не преступление».

