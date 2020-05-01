АПЛ не будет наказывать игроков за антирасистские жесты и послания

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Английская Премьер-лига поддержит футболистов, которые присоединятся к акции против расизма.

Футбольная ассоциация (FA) заявила, что будет «руководствоваться здравым смыслом» в отношении любых антирасистских и политических жестов.

Ранее футболисты «Ливерпуля» и «Челси» встали на одно колено, почтив память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.

В Германии также не стали наказывать игроков, которые во время матчей Бундеслиги демонстрировали антирасистские послания и призывы.

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда

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