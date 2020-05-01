Рахим Стерлинг: «Расизм – единственная болезнь в мире прямо сейчас»

Вингер высказался на тему расизма.

«Прямо сейчас единственная болезнь в мире – это расизм, с которым мы боремся. В данный момент это самое важное, потому что это длится годами.

Прежде всего, когда происходит подобное, я не думаю о своей работе. Я думаю о том, что правильно.

Это продолжается уже сотни лет, люди устали и готовы к переменам. Я продолжаю говорить об этом. Вижу много людей в социальных сетях, поддерживающих эту тему. Но здесь нужно больше, чем просто говорить.

Нам нужны реальные изменения, нужно определить, что конкретно необходимо поменять. Я сам буду продолжать двигаться в этом направлении, устрою дебаты и заставлю людей из мира футбола смотреть на себя и думать, что они могут сделать, чтобы люди имели равные права.

Надеюсь, что другие сферы могут посодействовать, как и все остальные. Как и в случае с пандемией, мы хотим найти решение, чтобы решить эту проблему. В то же время это то, что делают все эти протестующие. Они пытаются найти решение и способ остановить несправедливость, которую они видят, и они борются за свое дело.

Пока они делают это мирно и безопасно, никому не причиняя вреда и не врываясь ни в какие магазины, это можно назвать мирным протестом», – заявил Стерлинг.

25 мая погиб афроамериканец Джордж Флойд. Его задержала полиция Миннеаполиса, когда продавец магазина заподозрил, что мужчина расплачивался поддельной 20-долларовой банкнотой. Полицейский Дерек Шовин повалил Флойда на землю и прижал коленом шею. В таком положении офицер продержал Джорджа больше семи минут.

Флойд умер в больнице. Видеозаписи, на которых он неоднократно говорил, что не может дышать, быстро распространялись в медиа. Четырех причастных к смерти полицейских уволили на следующий день.

В Миннеаполисе, а затем по всей стране начались протесты, которые вылились в столкновения с полицией. 29 мая Шовина арестовали, было выдвинуто обвинение в убийстве. Но беспорядки продолжаются и в ряде городов переросли в погромы.