Стерлинг о расизме в футболе: «Джеррард, Лэмпард, Коул и Кэмпбелл получили лицензию тренера в одно время. У двоих не было шансов – и оба черные»

Вингер и сборной Англии Рахим Стерлинг высказался о расизме в футболе Великобритании.

«Расовые предрассудки в футболе? Приведу вам прекрасный пример. Вот вам , вот вам , вот вам и вот вам . У всех была отличная карьера, все играли за сборную.

Они в одно и то же время получили тренерские лицензии, чтобы работать на самом высоком уровне. Подходящего шанса не было у двоих бывших игроков – и они оба черные.

В примерно 500 игроков. Треть – черные, но у нас нет представительства ни в руководстве, ни среди тренеров. Нужно осуществить изменения и предоставить равные шансы черным и тренерам из других этнических групп», – заявил Стерлинг.

Отметим, что Джеррард с 2018 года возглавляет «Рейнджерс», с которыми дважды занимал второе место в чемпионате Шотландии, впервые за 10 лет вывел команду в групповой этап Лиги Европы, а затем и в плей-офф. Лэмпард провел сезон в «Дерби Каунти» и добрался до плей-офф за выход в АПЛ, а затем возглавил «Челси».

Сол Кэмпбелл вместе с «Макклсфилдом» спасся от вылета из Лиги 2, однако в итоге стороны договорились о расторжении контракта. Позже он возглавил «Саутенд» из Лиги 1. Коул завершил карьеру только в 2019 году.

Рахим Стерлинг: «Расизм – единственная болезнь в мире прямо сейчас»