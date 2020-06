Игроки дортмундской «Боруссии» встали на одно колено, образовав сердце: «За толерантный мир!»💛

Футболисты дортмундской выступили против расизма и дискриминации.

Защитник клуба выложил в твиттере фотографию, на которой игроки команды встали на одно колено, образовав фигуру в виде сердца.

«Мы, игроки дортмундской «Боруссии», полностью поддерживаем движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»). Мы не приемлем расизм в любой форме.

За мир без предрассудков, за толерантный мир, за лучший мир!» – говорится в сообщении Хуммельса.

Твиттер «Боруссии» ретвитнул запись Хуммельса, добавив хэштег «Боруссия едина»💛.

Ранее в память о погибшем в США афроамериканце Джордже Флойде на колено вставали игроки «Ливерпуля», «Челси» и других клубов.

We the players of Borussia Dortmund fully support the Black Lives Matter Movement. We do not accept racism of any kind. For an open minded and tolerant world, for a better world! pic.twitter.com/wPW7M7NyMO