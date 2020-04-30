«Кучка тупых придурков». Лукаку о карикатуре «Жизни «фиолетовых» важны» в бельгийской газете

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Форвард «Интера» Ромелу Лукаку отреагировал на карикатуру бельгийской газеты Het Nieuwsblad, посвященную увольнению спортивного директора «Андерлехта» Майкла Вершурена.

«Бельгийская газета думает, что это смешно! Кучка тупых придурков», – написал Лукаку в сторис инстаграма.

На карикатуре изображен новый президента «Андерлехта» Воутер Ванденхойт, который душит коленом Вершурена и говорит: «Жизни «фиолетовых» важны».

Это отсылка на недавние события, связанные с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими. В связи с этим распространился слоган «Жизни черных имеют значение».

Фото: инстаграм Ромелу Лукаку

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда

Ромелу Лукаку: «Жизни черных имеют значение. ##### расизм»

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