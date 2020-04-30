Анри о расизме: «Почему это все еще происходит в 2020-м? Мы требуем изменений»

Бывший форвард сборной Франции, и «Барселоны» Тьерри Анри высказался на тему расизма в связи с недавней смертью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией.

«Последние несколько дней я собирался с мыслями, чтобы описать свои чувства по поводу трагической и ненужной смерти Джорджа Флойда.

Сразу же после произошедшего было бы слишком легко писать эмоционально, со всей ненавистью и душевными переживаниями. Хотя эти чувства все еще присутствуют, я попробую.

Почему это все еще происходит в 2020 году? Почему те же расисты аплодируют любому представителю этнических меньшинств, которой играет за их команду, но оскорбляют те же меньшинства на улице? Почему не работают все те методы, которые мы используем, чтобы искоренить это из нашего общества?

Это продолжается слишком долго, и мы зашли слишком далеко, чтобы терпеть это в современном обществе. Я не защищаю насилие, грабежи или разрушение собственности, поскольку это не решит никаких проблем. Многие люди сами становятся жертвами такого поведения.

Почему должны быть наказаны люди, которые страдают от беспорядков и расовых надругательств? Зачем люди, которые всю свою жизнь работали, чтобы прокормить свои семьи, теперь уничтожают плоды своего труда, протестуя против проблем, от которых они сами страдают? Это не решение проблемы.

Однако нам срочно нужны изменения. Мы требуем изменений и, самое главное, мы заслуживаем их. Сделайте это сейчас. Уже достаточно случилось», – написал экс-тренер в инстаграме.

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда