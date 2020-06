Игроки «Челси» встали на одно колено в память о погибшем Джордже Флойде

Футболисты почтили память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.

Игроки команды встали на одно колено на тренировочном поле. Фото выложил хавбек .

«Довольно. Мы все люди. Вместе мы сильнее #BlackLivesMatter ✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿», – написал Лофтус-Чик.

Ранее на одно колено после гола встал форвард менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам. Также этот жест повторили игроки «Ливерпуля».

46-летнего Флойда 25 мая задержала полиция Миннеаполиса, когда продавец магазина заподозрил, что мужчина расплачивался поддельной 20-долларовой банкнотой. Полицейский Дерек Шовин повалил Флойда на землю и прижал коленом шею. В таком положении офицер продержал Джорджа больше семи минут.

Флойд умер в больнице. Видеозаписи, на которых он неоднократно говорил, что не может дышать, быстро распространялись в медиа. Четырех причастных к смерти полицейских уволили на следующий день.

В Миннеаполисе, а затем по всей стране начались протесты, которые вылились в столкновения с полицией. 29 мая Шовина арестовали, было выдвинуто обвинение в убийстве. Но беспорядки продолжаются и в ряде городов переросли в погромы.

