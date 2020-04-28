Игроки «Ливерпуля» встали на одно колено в память о погибшем афроамериканце Флойде Джордже

Футболисты почтили память погибшего в США афроамериканца Флойда Джорджа.

Игроки команды в полном составе встали на одно колено в центральном круге на «Энфилде».

Фотографию этого действа в своем твиттере разместил защитник Джеймс Милнер.

34-летний англичанин подписал фото так: «Единство – это сила».

Он также использовал хэштег «Жизни чернокожих важны».

46-летнего Флойда 25 мая задержала полиция Миннеаполиса, когда продавец магазина заподозрил, что мужчина расплачивался поддельной 20-долларовой банкнотой. Полицейский Дерек Шовин повалил Флойда на землю и прижал коленом шею. В таком положении офицер продержал Джорджа больше семи минут.

Флойд умер в больнице. Видеозаписи, на которых он неоднократно говорил, что не может дышать, быстро распространялись в медиа. Четырех причастных к смерти полицейских уволили на следующий день.

В Миннеаполисе, а затем по всей стране начались протесты, которые вылились в столкновения с полицией. 29 мая Шовина арестовали, было выдвинуто обвинение в убийстве. Но беспорядки продолжаются и в ряде городов переросли в погромы.

Санчо, Тюрам, Осака, Фердинанд, Леброн и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда