Кевин-Принс Боатенг об игре в МЛС и расизме: «Так я покажу людям, что буду их Мохаммедом Али, на передовой»

Полузащитник «Фиорентины» высказался о возможном продолжении карьеры в на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским.

«Это ничего не изменит. Я останусь тем же человеком. Буду бороться за те же взгляды, потому что сейчас я поражен. Мне больно, но сейчас меня это не коснулось. Я достаточно силен, чтобы справиться с этим.

Может быть, для меня было бы идеально отправиться туда играть прямо сейчас. Так я сделаю заявление и покажу людям, что я на передовой, я буду вашим Мохаммедом Али, который ведет людей за собой. Он всегда говорил: «Я больше чем просто боксер».

Я тоже хочу быть больше чем просто боксером. Есть сотня игроков, которые лучше меня, быстрее меня. Я буду бороться за нечто большее.

Даже если я изменю мышление двух, трех, сотни людей, это мне по силам. США, Германия, Италия, Франция, Англия – расизм есть везде, поэтому не важно, где я играю. Я всегда буду играть за то, что правильно», – заявил Боатенг.

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда