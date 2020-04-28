Маркус Тюрам встал на одно колено после гола, отреагировав на убийство Джорджа Флойда полицейским

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Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам отреагировал на смерть Джорджа Флойда.

22-летний француз, забив свой первый гол в матче Бундеслиги с «Унионом» (4:1, второй тайм), сел на одно колено.

Схожим образом в 2016-2017 годах спортсмены в США протестовали против отношения властей страны к расовым меньшинствам.

Напомним, 25 мая в США афроамериканец Джордж Флойд погиб во время задержания по подозрению в попытке расплатиться поддельным чеком в супермаркете Миннеаполиса.

Флойда повалили на землю, надели на него наручники, а один из полицейских прижал его шею коленом и оставался в таком положении несколько минут, игнорируя слова задержанного о том, что тот не может дышать.

После инцидента в Миннеаполисе и ряде других городов США прошли акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки. На историю с убийством Флойда отреагировали, в частности, футболисты Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Уэстон Маккенни («Шальке»). 

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