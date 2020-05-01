Янг высказался о гибели Джорджа Флойда, 16 раз написав «Жизнь черных имеет значение»

Защитник «Интера» Эшли Янг высказался в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицейским.
Футболист выложил изображение, на котором 16 раз было написано Black lives matter – «Жизнь черных имеет значение».
46-летнего Флойда 25 мая задержала полиция Миннеаполиса, когда продавец магазина заподозрил, что мужчина расплачивался поддельной 20-долларовой банкнотой. Полицейский Дерек Шовин повалил Флойда на землю и прижал коленом шею. В таком положении офицер продержал Джорджа больше семи минут.
Флойд умер в больнице. Видеозаписи, на которых он неоднократно говорил, что не может дышать, быстро распространялись в медиа. Четырех причастных к смерти полицейских уволили на следующий день.
В Миннеаполисе, а затем по всей стране начались протесты, которые вылились в столкновения с полицией. 29 мая Шовина арестовали, было выдвинуто обвинение в убийстве. Но беспорядки продолжаются и в ряде городов переросли в погромы.
✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿 pic.twitter.com/YG6MnVo9XH— Ashley Young (@youngy18) June 1, 2020
ФИФА о наказаниях игроков за жесты в память о Джордже Флойде: «Нужно руководствоваться здравым смыслом и учитывать контекст»
Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда