Глава Kick It Out призвал всех игроков АПЛ вставать на колено после голов в память о Джордже Флойде

Председатель антирасистской организации Kick It Out Санджай Бхандари считает, что игроки должны вставать на колено после гола в память о гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Ранее на одно колено после гола встал форвард менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам. Также этот жест повторили игроки «Ливерпуля».

«Я надеюсь, что немецкие власти проявят снисходительность. Я не понимаю, за что наказывать . Он просто встал на колено.

Интересно, могут ли это делать все игроки? Не только чернокожие, но и белые. Каждый игрок должен вставать на колено. Команды должны делать это.

Вы видели празднование гола Эрлинга Холанда, когда все игроки дортмундской «Боруссии» праздновали, соблюдая социальное дистанцирование. Все могли бы встать на колено.

Расизм – это не о чернокожих игроках или фанатах. Это касается всех нас. Расизм разъедает общество, мы все страдаем от него. Каждый должен продемонстрировать свою солидарность и отвращение.

Я хотел бы призвать игроков протестовать, если они этого хотят, но я также призываю делать это так, чтобы они не подвергались ненужным наказаниям», – сказал Бхандари.

46-летнего Флойда 25 мая задержала полиция Миннеаполиса, когда продавец магазина заподозрил, что мужчина расплачивался поддельной 20-долларовой банкнотой. Полицейский Дерек Шовин повалил Флойда на землю и прижал коленом шею. В таком положении офицер продержал Джорджа больше семи минут.

Флойд умер в больнице. Видеозаписи, на которых он неоднократно говорил, что не может дышать, быстро распространялись в медиа. Четырех причастных к смерти полицейских уволили на следующий день.

В Миннеаполисе, а затем по всей стране начались протесты, которые вылились в столкновения с полицией. 29 мая Шовина арестовали, было выдвинуто обвинение в убийстве. Но беспорядки продолжаются и в ряде городов переросли в погромы.

ФИФА о наказаниях игроков за жесты в память о Джордже Флойде: «Нужно руководствоваться здравым смыслом и учитывать контекст»

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда