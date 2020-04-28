«Барселона»: «Расизм – пандемия, касающаяся нас всех. Мы не перестаем бороться»

в соцсетях выпустила заявление, в котором осудила расизм.

«Расизм как форма дискриминации, направленная на унижение и маргинализацию людей по причине их пола, сексуальной ориентации, происхождения или цвета кожи, является пандемией, которая затрагивает всех нас.

В «Барсе» мы не перестанем бороться с этим. Это наше обязательство», – говорится в сообщении «Барселоны».

Напомним, резонанс вызвала история, случившаяся 25 мая в США, когда афроамериканец Джордж Флойд погиб во время задержания за попытку расплатиться поддельным чеком в супермаркете Миннеаполиса.

Флойда повалили на землю, надели на него наручники, а один из полицейских прижал его шею коленом и оставался в таком положении несколько минут, игнорируя крики задержанного о том, что тот не может дышать.

После инцидента в Миннеаполисе и ряде других городов США прошли акции протеста. А на историю с убийством Флойда отреагировали, в частности, футболисты Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Уэстон Маккенни («Шальке»).

Спортсмены возмущены смертью афроамериканца Флойда: Осака побывала на протестах, Каперник призвал к восстанию, хав «Шальке» вышел с повязкой