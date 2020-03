Пресс-служба решила сыграть в твиттере в крестики-нолики, пока сезон приостановлен.

Сначала вызов бросили «Норвичу», с которым «святые» должны были встретиться в 30-м туре, но затем подключился , поэтому игру провели с командой из Манчестера.

Вместо крестиков и ноликов пресс-службы использовали свои эмблемы. Матч закончился вничью.

Manchester City are still alive. here... pic.twitter.com/x0V4ZhiH56